Генсек ООН предупредил, что последствия изменений климата будут хуже пандемии

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Последствия глобального потепления могут оказаться хуже пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с видеообращением на официальной церемонии в рамках парижского Форума мира в четверг.

"Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов - прим. ТАСС), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис, - подчеркнул он. - Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития".

Гутерриш также отметил, что "вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов". "Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью", - указал он.

Генсек также обратил внимание, что Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060.