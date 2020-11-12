В Марий Эл на два месяца продлили режим повышенной готовности и ввели новые ограничения

ТАСС, 12 ноября. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлили в Марий Эл до 12 января. Власти региона вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, а школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

Как уточнили в пресс-службе, глава республики Александр Евстифеев внес очередные изменения в указ от 17 марта 2020 г. "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Режим повышенной готовности продлен до 15 января; граждане в возрасте 65 лет и старше с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. в целях сохранения их здоровья обязаны дома соблюдать самоизоляцию. Выходить из дома можно в магазин, аптеку, больницу, для занятий спортом; школьникам 1-4 классов с 16 ноября по 6 декабря предоставляются каникулы; школьники 5-11 классов, дети, занимающиеся в кружках, а также обучающиеся колледжей и техникумов, а также спортсмены, осуществляющие тренировочный процесс на этапе начальной подготовки с 16 ноября по 6 декабря переходят на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещается работа кафе, баров, клубов, дискотек в период с 23:00 до 6:00, приостанавливается в торговых центрах (ТРЦ) работа детских развлекательных центров, детских комнат. Несовершеннолетние не смогут посещать ТРЦ без сопровождения родителей или законных представителей. Вузам рекомендовано с 16 ноября по 6 февраля перейти на дистанционную форму обучения, в студенческих (учебных) общежитиях - ввести комендантский час.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлен 6 667 случаев заражения, 5 535 пациентов выздоровели, 73 человека умерли. В данный момент республика находится на третьем этапе снятия ограничений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 52,1 млн человек, более 1,28 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 858 586 случаев заражения, выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032.