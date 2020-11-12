Портал "Будущее России. Национальные проекты" стал призером конкурса "Про образование"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, стал призером Всероссийского конкурса образовательной журналистики "Про образование 2020", учрежденного Минпросвещения России.

Портал "Будущее России. Национальные проекты" получил серебряный диплом за второе место в номинации "Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит читать". Победителем в этой номинации стала "Российская газета", третье место заняла газета "Коммерсант". Награды представителям изданий вручил статс-секретарь - замминистра просвещения России Андрей Корнеев.

Конкурс проводится более десяти лет. Его целью является "поощрение, сбор и распространение лучшего опыта освещения проектов, модернизирующих и развивающих систему образования, а также поддержка журналистов, участвующих в продвижении и популяризации темы образования".

В этом году участие в конкурсе приняли также педагоги, учащиеся и блогеры, публикующие материалы по теме образования. Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 73 регионов России.