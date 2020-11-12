Главврач больницы в Москве рассказал о критериях назначений антибиотиков людям с COVID-19

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи выписывают антибиотики больным с коронавирусом чаще всего, руководствуясь тремя критериями, среди которых гнойная мокрота, лейкоцитоз и высокий уровень прокальцитонина. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

"По данным проведенных исследований, в том числе и международного уровня, более 70% пациентов с коронавирусом получают антибиотики вне зависимости от тяжести заболевания и наличия показаний к ним. Критерии назначения антибиотиков в рекомендациях как министерства здравоохранения, так и столичного департамента здравоохранения, четко сформулированы. Есть три основных показания: наличие гнойной макроты, это лейкоцитоз в крови, а также повышенный уровень прокальцитонина", - сказал Вечорко.

Он отметил, что проблема антибиотикорезистентности особенно обострилась в период пандемии коронавируса. По данным специалистов, бактериальная внебольничная инфекция у попадающих в стационар людей наблюдается у менее 5% случаев. Вторичные же госпитальные бактериальные инфекции развиваются в пределах 15% случаев.

По словам главврача, бактериальная инфекция чаще встречается у пациентов в критическом состоянии, а также у больных, которые длительное время находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. У этой категории больных частота бактериальной инфекции может достигать, по некоторым данным, 40%.

"Немалую роль в формировании антибиотикорезистентности играет и амбулаторное звено. В нашей практике ежедневно встречаются случаи поступления к нам пациентов после нескольких курсов антибактериальных препаратов на фоне вирусной инфекции. Еще мы часто сталкиваемся с переводом к нам больных из других больниц и стационаров, где они также получали серьезную антибактериальную терапию", - добавил Вечорко.

Он также напомнил, что через пять дней стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Ее цель - повышение информированности о проблеме возникновения антибиотикорезистентности и содействие в распространении передового опыта в этой области. Особенно это актуально во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда бесконтрольное и безосновательное назначение антибиотикотерапии может усугубить и без того непростую ситуацию.