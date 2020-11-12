В Великобритании выявили рекордные 33,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 33,4 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

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Днем ранее в королевстве было отмечено 22,9 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 26,6 тыс. случаев - был установлен 21 октября. В общей сложности число заразившихся в королевстве достигло 1,29 млн.

Как отмечается на сайте правительственной информации, данные о числе умерших из-за коронавируса за последние 24 часа будут обнародованы позднее вследствие задержки с поступлением в систему сведений о летальных исходах в Англии. В среду Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Ранее власти Соединенного Королевства признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В Шотландии и Северной Ирландии они похожи на вышеописанные. Наиболее строгие карантинные меры в Уэльсе, вступившие в силу 23 октября, вновь отменены с 9 ноября: там открылись пабы, рестораны, непродовольственные магазины, спортзалы. Как отметили местные власти, за указанный период удалось добиться снижения числа случаев заражения коронавирусом.