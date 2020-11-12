Минздрав разрешил привлекать студентов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минздрав России внес изменения в приказ "О временном порядке организации работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым студенты медицинских вузов после третьего курса могут быть привлечены к работе по взятию тестов на COVID-19 у пациентов, которые лечатся на дому. Соответствующий документ ведомства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Допускается к привлечению к оказанию медицинской помощи, указано в пункте 1.3 настоящего временного порядка (о выездных бригадах скорой медпомощи, которые направляются на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также с установленным диагнозом COVID-19 для проведения тестов на коронавирус - прим. ТАСС), лиц с высшим медицинским образованием, а также лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более (по специальности "Сестринское дело" двух курсов и более), после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов)", - следует из приказа.