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Губернатор Рязанской области поручил проверить все ТЦ региона после пожара в "М5 Молл"

В результате возгорания частично обрушились крыша и стены здания

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех торговых центров региона после пожара в самом крупном торговом центре Рязани "М5 Молл". Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

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"Губернатор поручил провести проверку торговых центров области после пожара в "М5 Молл" в Рязани", - сообщил собеседник агентства.

Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани начался вечером в четверг. Загорелась кровля здания на площади 400 кв. метров. Локализовать пожар удалось в 18:20 на площади 500 кв. метров, в 19:00 пожарные объявили о ликвидации. По данным источника ТАСС, очаг возгорания находился над батутным центром. Горящее здание покинули более 1 тыс. посетителей и сотрудников. В результате пожара частично обрушилась крыша и стены здания. ЧП присвоен максимальный ранг сложности.

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РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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