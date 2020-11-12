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Пандемия COVID-19

Гендиректор Большого театра заявил, что заболеваемость сотрудников пошла на спад

На сегодняшний день коронавирусом болеют 90 сотрудников учреждения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 сотрудников Большого театра заражены коронавирусом на данный момент, около 200 человек уже переболели, сообщил в четверг гендиректор театра Владимир Урин в интервью телеканалу "Дождь".

"В общей сложности за это время отболело уже около 200 человек, <...> но не забывайте, что у нас работает 3 тыс. 400 человек, - сказал он. - Пик был 130 человек - болели одновременно. На сегодняшний день - 90 человек, то есть у нас пошло снижение, люди выздоравливают, выходят на работу".

Гендиректор отметил, что театр справляется с теми задачами, которые перед ним стоят.

В конце октября Урин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, сообщил, что более 120 сотрудников ГАБТ заразились коронавирусной инфекцией, это более 3% численности всего коллектива.

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