В Краснодарском крае до декабря продлили режим повышенной готовности

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края, который был введен из-за пандемии коронавируса, продлен до 1 декабря. Соответствующее постановление, подписанное губернатором края Вениамином Кондратьевым, размещено на официальном сайте администрации края.

Ранее глава региона подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 ноября.

"В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции постановляю продлить с 15 ноября 2020 года до 0 часов 00 минут 1 декабря 2020 года режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в документе.

Согласно постановлению жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Лицам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряд предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

В четверг утром сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за сутки увеличилось на 153, что является максимумом с начала пандемии, и составило 19 080. После выздоровления выписаны более 12 тыс. человек.