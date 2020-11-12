Фотоловушка зафиксировала двух тигрят в национальном парке "Анюйский" Хабаровского края

ТАСС, 12 ноября. Сотрудники нацпарка "Анюйский" в Хабаровском крае зафиксировали двух краснокнижных амурских тигрят. Это потомство снято на территории обитания двух тигров Красавицы и Чудовища. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба нацпарка, входящего в объединенную дирекцию заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Амурские тигры, самый крупный подвид тигра, занесены в международную Красную книгу, в природе их насчитывается около 500 особей. В России живет 95% мировой популяции, остальные - в Китае. Наибольшую угрозу для этих хищников представляют браконьерство и уничтожение мест обитания.

"Продолжая разбирать базу фотографий, накопившихся после осенней проверки, я обнаружил ночные кадры, снятые ловушкой на территории обитания пары тигров Красавицы и Чудовища. На них зафиксирована тигрица вместе с двумя уже подросшими тигрятами. Фотографии датированы началом сентября, значит, котятам на них уже примерно по семь, восемь месяцев", - приводятся в сообщении слова специалист по мониторингу "Заповедного Приамурья" Алексея Готванского.

Обычно первые полгода тигрица прячет котят в логове и выводит, когда они становятся менее беззащитными.

Фотоловушки вновь начали фиксировать тигра по имени Чудовище, названного так сотрудниками заповедника из-за огромных размеров и свирепого характера, в сентябре этого года вместе с тигрицей Красавицей. По мнению специалистов, самка вновь принесет потомство зимой.

Национальный парк "Анюйский" создан в 2007 году, занимает 430 тыс. га на западном склоне гор центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. На значительной части парка обитает амурский тигр - более 30 вместе с мигрирующими особями. Также кедрово-широколиственные леса парка обеспечивают кормом гималайского и бурого медведей, изюбря и кабана.