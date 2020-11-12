В ВОЗ предупредили об опасности форм коронавируса, распространяемых норками

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мутация коронавируса, предположительно, передаваемая от норок к человеку, опасна, так как имеет другое строение шипов, что может сказаться на работе над вакцинами от коронавируса. Такое мнение в четверг высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24" .

По словам Вуйнович, принцип действия существующих вакцин от коронавируса опирается на идентификацию белка. Новая мутация SARS-CoV-2 меняет белки-шипы, поэтому уже разработанные вакцины в данном случае могут быть неэффективны.

"Заражение с норки перешло на людей. <...> Именно эта мутация очень опасна. Если [мутация] начнет распространяться, тогда, возможно, все наши усилия по разработке вакцины и всего другого [будут напрасны], [коронавирус] может вести себя по-другому", - сказала она.

Вуйнович добавила, что введение ограничительных мер на передвижение населения в Северной Ютландии в Дании необходимо, так как пока "очень тяжело установить, есть ли такая мутация вируса", и насколько высок риск распространения новой формы коронавируса среди людей.

В ВОЗ сообщали, что, помимо Дании, о наличии коронавируса у норок на фермах также сообщили Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. В ВОЗ отмечали, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако "имеются также примеры передачи между людьми и животными". Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. По данным ВОЗ, норки "заражаются от инфицированных коронавирусом людей".

Правительство Дании на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом объявило 23 октября о запрете проводить собрания численностью более 10 человек, а также о необходимости ношения защитных масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00. Число присутствующих на похоронах ограничено 50. Число сидящих на местах зрителей на культурных и спортивных мероприятиях не может превышать 500. Жителям страны также было рекомендовано продолжать работать удаленно.