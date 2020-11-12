Минстрой предложил перенести курение вейпов и кальянов в курилки в домах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минстрой России предложил перенести курение вейпов и кальянов в специально оборудованные курительные комнаты, которые могут открываться по решению общего собрания собственников многоквартирных домов. Соответствующая инициатива содержится в документе, опубликованном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее норма по открытию специально оборудованных курительных комнат в многоквартирных домах касалась только сигарет, при этом законодательством курение вейпов и кальянов не было запрещено в подъездах и на балконах.

"Изолированные помещения для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции… должны быть организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака, потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений", - говорится в проекте документа.

В нем уточняется, что решение об открытии курилок принимается по решению общего собрания собственников. Помещения для курения табака должны быть изолированы и оборудованы дверью. С ее внешней стороны должен быть размещен знак "Место для курения", с внутренней - информационные материалы о вреде табака. Кроме того, курилка должна быть оборудована вытяжкой, искусственным освещением, пепельницами, огнетушителем.

Общедомовое имущество - подъезд или балкон - приравниваются к общественным местам, в которых по новому закону запрещено курение не только сигарет, но и вейпов или кальянов, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "По действующему приказу Минстроя, на общем собрании жильцов может быть принято решение об оборудовании курилки в многоквартирном доме, если такие помещения предусмотрены конструктивными особенностями дома. На практике это не сильно распространено, хотя курилки в многоквартирных домах могли бы помочь решить многие соседские конфликты и ссоры. Новые требования, скорее всего, не сильно повлияют на ситуацию, тем не менее предусматриваются нормы, регламентирующие курение вейпов в жилых домах, точно так же как и, например, в аэропортах", - сказал собеседник агентства.