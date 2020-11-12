Великобритания отменяет карантин для прибывающих из нескольких стран

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании отменяют требование об обязательном соблюдении двухнедельного карантина для прибывающих в страну из ОАЭ, Катара, Чили, Исландии, Камбоджи, Лаоса, Бахрейна, а также с британской заморской территории Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Об этом заявил в четверг британский министр транспорта Грант Шэппс.

"Бахрейн, Чили, Исландия, Камбоджа, Лаос, ОАЭ, Катар, а также Теркс и Кайкос были добавлены в список стран, посещение которых не предполагает соблюдение 14-дневного карантина по прибытии в Великобританию. Новые правила начнут действовать с 04:00 (07:00 мск) субботы 14 ноября", - написал министр в Twitter.

В то же время он отметил, что власти вновь сделают обязательным соблюдение двухнедельного карантина для прибывающих из Греции, за исключением тех, кто приезжает с островов Корфу, Крит, Родос, Кос и Закинф.

Великобритания является одним из немногих государств Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Правило о соблюдении 14-дневного карантина въезжающими из-за рубежа начало действовать лишь 8 июня.

Изначально транспортные коридоры связывали Великобританию примерно с 50 странами и территориями: прибывающие оттуда лица не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попали почти все государства Евросоюза, затем было исключено большинство стран. Среди них оказались Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия (за исключением Азорских островов и Мадейры), Кипр, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция и еще несколько стран. В отношении таких государств, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались: прибывающим оттуда людям британское руководство под угрозой штрафа предписывает провести две недели на карантине.

Подобным образом власти королевства стараются снизить риск второй волны пандемии. В общей сложности от коронавируса в стране умерли более 50,3 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,29 млн.