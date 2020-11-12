Омбудсмен: здоровью новорожденного, которого хотели продать в Москве, ничего не угрожает

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новорожденный ребенок, которого мать пыталась продать в Москве, сейчас находится в безопасности в специализированном медицинском учреждении. Об этом в четверг ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что гражданка Украины попыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве. Мальчик появился на свет шесть дней назад.

"Я знаю о случившейся ситуации и взяла ее на контроль. Мама ребенка действительно гражданка Украины. На данный она находится в отделении [полиции] <...> Ее новорожденный сын сейчас в безопасности, его направили в детскую больницу для осмотра и затем уже им займутся специалисты социальной службы", - сказала Ярославская.

Она добавила, что на данный момент поддерживает связь с правоохранительными органами. "Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Я буду следить за ситуацией", - сказала Ярославская.