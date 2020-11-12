Вузам рекомендуют отменить плату за общежитие для выехавших на время пандемии студентов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ рекомендует руководству вузов отменить плату за общежитие для студентов, выехавших из него на время вызванных пандемией ограничений, либо зачесть ее в дальнейшем. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в четверг в эфире программы "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Вузам рекомендовано либо отменить плату [за общежитие для выехавших студентов], либо зачесть ее за будущий период", - сказал он.

По словам Фалькова, порядка 21% университетов Москвы на сегодняшний день перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 25% вузов.

"В Москве на сегодняшний день 21% [вузов], в Санкт-Петербурге - 25%, которые полностью уже перешли на дистанционный формат обучения", - заявил он.

По его словам, ведомство получает большое количество обращений от студентов о переводе на дистанционное обучение, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Минобрнауки связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.