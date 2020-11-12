Создатели "Тотального диктанта" сожалеют, что Россотрудничество не поддержит их в 2021 г.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организаторы ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" выразили сожаление о том, что Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) не поддержит акцию в 2021 году. Об этом в четверг сообщается на сайте проекта.

"Мы сожалеем о позиции агентства, но в связи со сложившейся ситуацией хотим подчеркнуть, что "Тотальный диктант" - общественная акция, решения в которой продиктованы исключительно просветительскими целями. Проект был и остается вне политики - это наш основной принцип. Среди авторов "Тотального диктанта" были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно - любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

Она добавила, что организаторы акции сделают "все возможное, чтобы соотечественники за рубежом имели возможность принять участие в акции". Она также поблагодарила всех представителей Россотрудничества за многолетнее продуктивное взаимодействие и выразила надежду на "продолжение дружбы".

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что Россотрудничество не будет поддерживать "Тотальный диктант" в 2021 году по веским причинам. По его словам, на площадках в культурных центрах Россотрудничества "Тотальный диктант" проводиться не будет.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

Из-за пандемии акция в 2020 году была перенесена с апреля на октябрь, мероприятие охватило свыше 270 тыс. человек. Очередной "Тотальный диктант" запланирован на 10 апреля 2021 года. Автором текста для акции в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.