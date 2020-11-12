В Рязанской области откроют центр реабилитации детей-инвалидов, где трудоустроят их семьи

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Рязанской области планируют создать центр комплексной реабилитации детей-инвалидов, в котором их родители смогут получить работу. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов в четверг в ходе сессии "Роль региональной власти в социальных изменениях. А что, так можно было?" форума "Сильные идеи для нового времени".

"Чем хотелось бы все-таки заняться и вопрос этот решить - это реабилитация и вообще помощь детям-инвалидам. У нас 21 тысяча семей таких с детьми-инвалидами. <…> И мы сейчас начали создавать такой реабилитационный центр", - сказал Любимов.

Губернатор отметил, что речь идет и о физической, и о социальной реабилитации, которую дети смогут проходить со своими семьями. Он добавил, что для родителей будет возможно обучение и трудоустройство в центре.

"Если мы говорим, про социальную реабилитацию, <…> то не должно быть сегрегации. Там должны быть дети абсолютно здоровые. Социализация возможна тогда, когда мы перемешиваем разные группы людей", - отметила на сессии учредитель фонда помощи хосписам "Вера", директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.