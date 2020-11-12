В Самаре откроется инклюзивный ресурсный центр в 2021 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инклюзивный ресурсный центр полного цикла откроется в Самаре в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на сессии "Роль региональной власти в социальных изменениях. А что, так можно было?" на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Инклюзивный ресурсный центр заработает с нового года, проект позволяет обеспечить участие людей с инвалидностью в работе с другими ребятами. <…> Этот центр мы отводим под Алексея Транцева, который сам является инвалидом и давно занимается социализацией и включением людей с ограниченными возможностями по здоровью в активную работу. Зачастую непонятно, какие сложности испытывают [люди с ограниченными возможностями], что дело в мелочах. Важно, что они и сами вовлечены [в работу], они не только получатели, но и сами оказывают ее [поддержку], - сказал Азаров.

Руководитель московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы и благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отметила, что проекты региона могут "тиражироваться в другие субъекты". Азаров поддержал ее инициативу участвовать в разработке показателей эффективности социальной поддержки.

На развитие инклюзивного центра полного цикла в Самаре направлен президентский грант на сумму 21,8 млн рублей. Планируется, что центр повысит уровень социальной активности людей с инвалидностью и вовлечет их в социально-экономические и культурные процессы общества. Команда центра будет работать в четырех направлениях: туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство. Как сообщал руководитель проекта Алексея Транцев, сама инклюзивная команда работает с 2014 года, на сайте центра указано, что она состоит из 14 человек.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.