Петербург и Ленобласть будут принимать одинаковые ограничения для смежных районов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились принимать одинаковые ограничения по коронавирусу для города и шести областных районов, граничащих с ним. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"С Ленинградской областью граничат шесть районов. И мы договорись с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко о том, что мы принимаем равные ограничения, касающиеся его шести районов и самого города, потому что Ленобласть большая и там по-разному складывается ситуация", - сказал Беглов.

Он отметил, что это решение дает возможность противодействовать распространению коронавирусной инфекции. "Мы не делим жителей Ленинградской области и жителей Санкт-Петербурга на своих и на чужих. И жители города, и жители Ленинградской области лечатся как в городских, так и областных клиниках", - добавил губернатор.

По последним данным, в Петербурге выявили 76 152 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 871 человек, умерли 4 385. За последние сутки в городе выявили 1 667 случаев заражения - максимум за время пандемии.