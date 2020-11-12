Более 400 россиян вернулись на родину из Азербайджана через границу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Очередная группа граждан России общей численностью более 400 человек в четверг вернулась с территории Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска в Дагестане, сообщил ТАСС первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Гарун Давыдов.

"Всего сегодня перешли границу 415 человек. Большинство из них размещены на базе отдыха "Дельфин", где будут оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. По месту жительства отправлены несколько беременных женщины, а также лиц, страдающих ДЦП", - сказал Давыдов.

Он пояснил, что пока не определена дата перехода через границу очередной группы граждан Азербайджана, размещенных в пункте временного размещения (ПВР) на территории Дагестана. В настоящее время, по его словам, в ПВР в Кайтагском районе республики остаются около 200 азербайджанцев.

Ранее первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов на совещании врио главы региона Сергея Меликова с руководителями органов власти региона сообщал, что с 15 мая этого года через госграницу на территорию Азербайджана пропущено более 6,5 тыс. граждан республики, а на территорию Российской Федерации из Азербайджана - свыше 4,4 тыс. граждан России.