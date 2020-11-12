Власти Петербурга отметили ажиотажный спрос на лекарства от коронавируса

"Основная причина такого дефицита - ажиотажный спрос. Мониторинг наличия препаратов в стационарах проводится каждые пять дней. В государственной аптечной сети - два раза в неделю", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга, распространенном в четверг.

Отмечается, что производители препаратов, в том числе петербургские компании, нарастили объемы производства практически в десятки раз, что позволяет обеспечить лечение всех пациентов, которым поставлен диагноз "COVID-19".

В эфире телеканала "Россия-24" в четверг Александр Беглов отметил, что в больницах города проблем с лекарствами нет, но в аптеках отмечается дефицит некоторых препаратов.

По его словам, амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции дома, лекарства будут выдавать бесплатно. "В больницах у нас все лекарства бесплатные, никто там не платит за лекарства. Я хотел бы отметить, что стационары на сегодняшний день полностью обеспечены лекарственными препаратами", - добавил Беглов. На закупку лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции администрациям районов Петербурга перечислили выделенные правительством РФ 203 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявили 76 152 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 871 человек, умерли 4 385. За последние сутки в городе выявили 1 667 случаев заражения - максимум за время пандемии.