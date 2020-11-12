Ульяновская область вошла в проект ОНФ "Регион заботы" по развитию паллиативной помощи

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна Федермессер подписали в четверг соглашение о сотрудничестве для развития в регионе паллиативной помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы должны выстроить в регионе комплексную поддержку людей, которые сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, окружить их заботой и вниманием. Содействие со стороны проектного офиса ОНФ "Регион заботы" поможет нам вывести на качественно новый уровень систему оказания помощи паллиативным больным", - приводятся в сообщении слова Морозова по итогам подписания документа на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"

По словам Морозова, в регионе сейчас происходит "перезагрузка" системы оказания паллиативной помощи. "Федеральная экспертная оценка и методическое сопровождение станет неоценимой поддержкой для нас", - процитировали губернатора в пресс-службе.

Руководитель проекта ОНФ "Регион заботы" Борис Хесин сообщил, что сотрудничество между правительством области и экспертами проекта будет идти по нескольким направлениям. По его словам, команда определит текущее состояние системы паллиативной помощи в регионе, посетив профильные учреждения. Затем эксперты подготовят свои предложения по доработке областной программы по паллиативной помощи, действующей до 2024 года, и представят план мероприятий.

Отмечается, что в Ульяновской области будет вестись работа по реформированию медико-социальной сферы, куда входят психоневрологические интернаты и учреждения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь. Эксперты уже начали изучать эффективность системы детской паллиативной помощи. В дальнейшем комплексный анализ будет проведен во всех профильных объектах региона.

"Регион заботы" - социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан. В их числе неизлечимо больные люди, люди с ментальными особенностями, тяжелобольные в местах лишения свободы. Реализация проекта началась в 2019 году на региональном уровне. Через год он трансформировался в комплексный проект, который объединил направления по развитию паллиативной помощи, в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, реформированию системы психоневрологических интернатов, обучению лиц, принимающих участие в оказании помощи неизлечимо больным людям.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.