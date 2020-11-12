Власти Пензенской области заявили, что регион вышел на плато по заражению коронавирусом

ПЕНЗА, 12 ноября. /ТАСС/. Пензенская область вышла на плато по числу зараженных коронавирусной инфекцией. В течение четырех недель в регионе выявляют 170-190 случаев инфицирования в день, сообщил в четверг в эфире ГТРК "Пенза" врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

"Ситуация остается стабильной, мы находимся на плато уже четвертую неделю. Значительного роста мы не отмечаем, только колебания по дням. Количество госпитализированных в сутки у нас 170-190 и количество вызовов скорой помощи 1500-1600 в день", - отметил Никишин.

По его словам, Пензенская область находится на 36-40 местах среди регионов России по уровню заболеваемости коронавирусом.

В Пензенской области, по данным на 12 ноября, подтверждено 17 273 случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 514 человек выздоровели, 209 пациентов умерли.

10 ноября в регионе были введены дополнительные ограничения из-за угрозы распространения инфекции: до 26 ноября запрещено проведение публичных и массовых мероприятий, кроме обсуждения проектов бюджетов и публичных слушаний. С 23:00 до 6:00 введен запрет на работу объектов общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Несовершеннолетним запрещено находиться в торговых и торгово-развлекательных комплексах без сопровождения родителей. Работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционный режим работы.