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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 7 643

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 70. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 70 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 7 643 человек, у которых был подтвержден коронавирус. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек.

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