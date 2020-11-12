Якутия намерена развивать креативное детское образование

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в ближайшее время активно развивать креативное детское образование. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на форуме "Сильные идеи для нового времени" в четверг.

"В планах - работа над поддержкой креативного образования среди детей. У нас есть проекты, довольно известные - "Парк будущих поколений" в Якутске, где много зданий было снесено и сделана большая территория, где дети могли бы учиться быть "волшебниками". Я уверен, что такой проект позволит нам передавать и преобразовывать наше прошлое, согласно современным новым установкам", - сказал Николаев.

Проект благоустройства Якутска "Парк будущих поколений" был представлен ранее участникам образовательного модуля проекта АСИ "100 городских лидеров". Парк представляет собой общественное пространства с библиотекой, выставочным центром, коворкинг-зонами, конференц-залами и другие объекты.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.