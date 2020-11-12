Марий Эл получила 25,5 млн рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Республике Марий Эл 25,5 млн рублей из федерального бюджета на закупку препаратов для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения республики Марину Панькову.

"Согласно документу (распоряжение правительства РФ), в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, республике было выделено 25,5 млн рублей", - сообщила пресс-служба по итогам заседания регионального правительства.

Глава региона Александр Евстифеев заявил, что на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом из регионального бюджета дополнительно выделен 1 млн рублей.

По словам Паньковой, дефицит лекарств в регионе возник из-за роста спроса и проблем с маркировкой. Больше всего не хватает противовирусных препаратов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для лечения больных с коронавирусом, которая возникла в некоторых регионах. По его словам, правительство страны "прикладывает очень энергичные усилия", чтобы не допустить дефицита лекарств.