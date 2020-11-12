Глава Пятигорска заразился коронавирусом

"Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей", - написал он в четверг в Instagram.

По словам главы города, по мере возможности он будет работать дома в режиме онлайн.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 737 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 863 человека. В больницах региона умерли 466 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.