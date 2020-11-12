Объем средств для соцконтрактов с малоимущими в Мурманской области увеличат в 2021 году

МУРМАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят в 2021 году на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через соцконтракты 184,69 млн рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"С 2021 года в Мурманской области значительно увеличатся расходы на выплату гражданам адресной помощи - в частности, 184,69 млн рублей будет направлено на финансовую поддержку в рамках социальных контрактов, из них 131,13 млн рублей - из федерального бюджета, 53,56 - из регионального", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в 2020 году на эти цели было выделено порядка 4,5 млн рублей.

Социальный контракт - это адресная государственная социальная помощь, в Мурманской области она предоставляется малоимущим гражданам (чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума) с 2013 года. В 2020 году социальные контракты заключаются, в том числе, с семьями, в которых все трудоспособные члены работают, а также с работающими одиноко проживающими гражданами. Выплаты в рамках контракта предоставляют в виде единовременного или ежемесячного пособия.

По данным правительства, за десять месяцев 2020 года в регионе был заключен 171 контракт, из них 80 - в отношении семей с детьми. В 2019 году помощь в рамках социальных контрактов получили 247 семей, средний размер ежемесячной выплаты, оказанной одной семье в месяц, составил порядка 6 700 рублей.

В правительстве уточнили, что в программе социальной адаптации прописываются конкретные мероприятия, которые будут способствовать выходу семьи из трудной жизненной ситуации, например: поиск работы, оплата профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, оплата жилищно-коммунальных услуг и так далее.

"Социальный контракт как мера соцподдержки семей или граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию - это реальный выход для тех, кто хочет встать на ноги и начать новую, успешную жизнь. Сегодня в Центре социальной поддержки населения в Коле Мурманской области заключили социальный контракт с местным жителем. Он в течение полугода получит ряд выплат, каждая - более 18 тысяч рублей (поддержка может быть как разовой, так и ежемесячной), а в итоге - 110 тысяч рублей, на которые он приобретет необходимое для работы оборудование и откроет ИП, чтобы заниматься грузоперевозками", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора Мурманской области Елену Дягилеву.