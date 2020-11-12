Глава Якутии заявил, что креативное развитие региона пойдет по пути кино и дизайна

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют развивать креативные направления, в которых у республики имеются хорошие компетенции. Как сообщил глава региона Айсен Николаев на форуме "Сильные идеи для нового времени" в четверг, к таким отраслям можно отнести кинематограф, анимацию, дизайн и архитектуру.

"Сейчас, имея IT-опыт, мы понимаем, по какому пути пойдет креативное развитие Якутии. Конечно же, по тем отраслям, где у нас есть хорошая компетенция - кино, анимация, дизайн, архитектура. Есть наработки в части коммерциализации культуры, создания цифрового контента. Сегодня мы видим, что в рамках пандемии кино уходит с больших экранов все больше на стриминговые платформы, и с этой точки зрения мы считаем, что у нас точно будет на этом огромном рынке свое место", - сказал Николаев.

Он также отметил существование ряда вопросов на федеральном уровне, которые необходимо решить.

"У нас должна быть статистика - мы должны определиться, какие направления должны входить в креативную статистику, <…> должна быть поддержка государства, <…> мы хотим выходить на мировые рынки, опять же, имея в виду тот опыт, который у нас есть по компаниям. <…> Есть идея, что на Дальнем Востоке должен быть кластер труда, связанный с производством цифрового контента", - добавил глава Якутии. Николаев подчеркнул, что креативная отрасль для Якутии - это вопрос направления ее дальнейшего развития. "Мы сырьевая республика - алмазы, золото, нефть, газ. Огромная часть нашего человеческого капитала слабо реализуется", - сказал он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.