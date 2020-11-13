В Госдуме предложили не взимать штрафы за движение по выделенным полосам ночью

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым разработали и направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие. Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале в пятницу опубликовал замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Согласно действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, штраф за движение или остановку на полосе для маршрутного транспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3 тыс. рублей. "В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены", - отмечают авторы в пояснительных материалах.

В ЛДПР полагают, что запрет на выезд на "выделенку" ночью нецелесообразен. Кроме того, в отдельных ситуациях водители вынуждены сделать маневр на выделенную полосу для объезда препятствия, а также при проведении на полосе их движения ремонтных работ, что тоже грозит штрафом.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу "в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия".

Согласно действующим нормам, законопроекты об изменениях в КоАП перед внесением в Госдуму должны получить официальный отзыв правительства.