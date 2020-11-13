В Москве откроют мемориальную доску в честь народного артиста СССР Владимира Этуша

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь народного артиста СССР Владимира Этуша (1922-2019) будет торжественно открыта в пятницу в Москве на стене дома в Гранатном переулке, где в течение 41 года жил актер. Об этом сообщил ТАСС Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором Этуш служил с 1940 года вплоть до своей смерти 9 марта 2019 года.

"Сегодня в 14:00 по московскому времени состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Абрамовича Этуша, которая установлена на доме 2/9 в Гранатном переулке, где 41 год прожил замечательный актер", - сказал Крок.

Он обратил внимание на то, что "мемориальная доска установлена на деньги, ассигнованные правительством Москвы, которое выделило на эти цели специальный грант". "Владимир Абрамович Этуш - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и имеет право на такой грант", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, автором мемориального портрета стал молодой скульптор Филипп Трушин. "Владимир Абрамович запечатлен на фоне фасада здания Театра имени Евгения Вахтангова, в котором служил с 1940 года, когда был принят вольнослушателем в Театральное училище имени Бориса Щукина, до последних дней своей жизни", - отметил Крок.

Вдова Этуша - Елена Этуш - рассказала ТАСС, что "случайно нашла скульптора Филиппа Трушина". "Филипп отнесся к работе очень ответственно. Пересмотрел все фильмы и записи спектаклей с Владимиром Абрамовичем, приходил в наш дом, смотрел его одежду и обувь, сидел в его комнате. Он пытался понять, какого человека будет лепить", - поделилась Елена Этуш.

Со своей стороны, директор Вахтанговского театра сообщил, что эскиз мемориальной доски одобрила соответствующая комиссия правительства Москвы. "Вахтанговцы, видевшие макет, сказали, что это настоящее произведение искусства", - подчеркнул Крок. Символичным назвал он и тот факт, что именно сегодня, 13 ноября, в день рождения Вахтанговского театра, будет открыта мемориальная доска выдающемуся вахтанговцу.

Об актере

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В его паспорте была ошибка: мама изменила в документах год рождения сына с 1922 на 1923 год. Хотела, чтобы он пошел в армию попозже, однако жизнь распорядилась иначе. В 1941 году Владимир Этуш поступил вольнослушателем в Щукинское училище, но грянула война, и он, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.

Воевал в горах Кавказа, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и медалями. В 1944 году был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь.

На счету Владимира Этуша, который отдал искусству более 70 лет, свыше ста ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в знаменитой сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот".

В кино дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Широкую известность получили его роли в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", а также в детской кинокартине "Приключения Буратино" и в мюзикле "Тридцать первое июня".

Этуш - народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Умер 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.