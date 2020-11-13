В Южной Корее начали выписывать штрафы за отсутствие и неправильное ношение защитных масок

CЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея с пятницы начинают штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний, штраф составит 100 тыс. вон ($95).

Помимо общественного транспорта, больниц и ряда других общественных мест, ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как колл-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек. При этом власти в целом рекомендуют гражданам вообще не выходить из дома без защиты.

К использованию допускаются только маски, сдерживающие мельчайшие аэрозольные частицы. К ним относятся хирургические маски, респираторные маски классов KF94/KF80 и KF-AD, одобренные национальным управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

При отсутствии одобренной маски допускается использование тканевых и одноразовых масок, закрывающих полностью рот и нос. Запрещено использовать маски из сетчатого материала и маски с клапаном, поскольку они не предотвращают распространение инфекции. Нельзя также закрывать лицо одеждой, платками или шарфами.

Неправильное ношение маски, при котором рот или нос не покрываются полностью, также повлечет за собой штраф. При этом от ответственности могут быть освобождены лица младше 14 лет, пациенты, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, либо инвалиды, которые не способны самостоятельно надеть маску.

Ситуация с коронавирусом в стране

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 ноября в стране зарегистрированы 143 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 27 942, умерших - 487. За сутки завершили лечение 138 человек, общее число вылечившихся достигло 25 404. Проходят курс лечения 2 008 пациентов, состояние 54 из них врачи оценивают как тяжелое или критическое.

В настоящее время практически на всей территории страны действует самый низкий, первый уровень социального дистанцирования по пятиуровневой шкале. Лишь в городах Чхонан и Асан провинции Чхунчхон-Намдо, городе Вонджу провинции Канвондо и городе Сунчхон провинции Чолла-Намдо действует уровень 1,5. Он предусматривает больше ограничений на работу ряда общественных и образовательных заведений, а также ресторанов и кафе.

В настоящее время органы здравоохранения рассматривают возможность распространения данного уровня на всю страну, поскольку количество новых случаев инфекции превышает сто в течение длительного времени.

За последние две недели 35,1% новых случаев были кластерными, а в 12,9% случаев не удалось выявить источник заражения.