Концепция развития Дагестана до 2025 года будет уточняться ежегодно

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана разработают концепцию развития региона до 2025 года, при этом она будет уточняться ежегодно, об этом заявил врио главы республики Сергей Меликов на встрече с журналистами в четверг. Его слова приводятся на официальном сайте главы и правительства Дагестана.

"Нам нужно уточнить и выработать основные направления концептуального развития нашей республики до 2025 года. Во-первых, это совпадает с федеральными программами, во-вторых это среднесрочная перспектива, в пределах которой можно действительно что-то спрогнозировать с достаточно высокой определенностью. Это концептуальное развитие будет уточняться каждый год", - приводятся в сообщении слова Меликова.

По его словам, исходя из этой концепции будут приниматься детальные решения для определения или уточнения задач при реализации национальных проектов, государственных программ, региональных проектов.

Врио главы региона отметил, что среди первоочередных задач, которые он ставит перед собой как руководитель, он видит противодействие угрозе распространения коронавирусной инфекции, вопросы, связанные с развитием экономического потенциала республики, а также построение открытого диалога структур власти республики с обществом.

"Не получая обратной связи, мы не можем определять какие-то стратегические и даже тактические задачи, потому что если власть будет делать то, что сегодня не востребовано людьми, разрыв этот будет только увеличиваться", - пояснил Меликов.