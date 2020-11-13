Меликов: главы городов и районов Дагестана должны разработать планы развития территорий

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Главы всех муниципальных образований Дагестана должны разработать планы развития территорий исходя из их бюджетных возможностей. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил врио главы региона Сергей Меликов, чьи слова приводятся на официальном сайте главы республики.

"В каждом муниципалитете руководитель должен понимать, как его территория в ближайшей перспективе должна использоваться, где и с какой формой собственности в муниципалитете есть участки земли, как они могут использоваться в интересах сельского хозяйства, промышленности, индивидуального жилищного строительства, комплексной застройки. Исходя из возможностей своего бюджета, глава муниципального образования должен спланировать развитие территории", - приводятся в сообщении слова Меликова.

При этом уточняется, что сегодня ни у одного муниципального образования республики нет плана территориального развития.

Также, по словам Меликова, в Дагестане необходимо решить вопросы, связанные с земельно-правовыми отношениями. "Власти, по словам Сергея Меликова, необходимо четко понять, где территории федеральной, республиканской собственности, их назначение. По мнению врио главы республики, инвестиционная привлекательность Дагестана огромная, но инвесторы не приходят, понимая, что земля, на которой они готовы приступить к реализации проекта, завтра может оказаться субъектом судебного разбирательства", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Как сообщалось ранее, накануне врио главы Дагестана поручил создать комиссию, которая займется проверкой эффективного управления земельными участками, находящимися в собственности республики.