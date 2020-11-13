Гости корпоративов в Москве смогут снять маски и перчатки только за столом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Гости новогодних корпоративов в Москве, численность, которых может быть не более 50 человек, должны будут носить маски и перчатки. Снимать их можно будет только за столом, а также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. В противном случае им и заведению могут грозить штрафы, сообщил ТАСС начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и так далее, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23:00. Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников и так далее, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что граждан могут штрафовать за отказ от использования средств индивидуальной защиты, а заведения - за несоблюдение требований по обеспечению социальной дистанции, обработке поверхностей, несоблюдение требований по ограничению времени проведения мероприятия. Как пояснил Данчиков, гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению, а также соблюдать социальную дистанцию.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц, по закону, составляет 4 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей, а если нарушение повторное - их работу могут приостановить на срок до 90 суток.

"Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией в постоянном режиме. Проверки проводятся в кафе, ресторанах, магазинах, торговых и развлекательных центрах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах", - напомнил Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем организациям, чья работа связана с очным присутствием людей, рекомендовано использовать систему регистрации посетителей и сотрудников.