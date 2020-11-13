СМИ: Pfizer сможет поставить Бразилии вакцину от коронавируса до марта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть доступна в Бразилии уже в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает в четверг газета Estado de Sao Paolo, со ссылкой на главу бразильского представительства американской фирмы Карлоса Муриллу.

Как указывает издание, переговоры Pfizer с властями страны находятся в продвинутой стадии. Компания уже представила им частичное решение проблемы транспортировки препарата, требующего хранения при температуре -70 градусов. Планируется доставлять его в специальной упаковке с сухим льдом, в которой он может находиться 15 дней. Срок годности вакцины после разморозки - еще пять дней, пояснил он.

"То есть с момента прибытия препарата в страну его необходимо использовать в течение 20 дней", - приводит издание слова представителя компании. По его мнению, для проведения вакцинации с помощью препарата Pfizer стране не потребуется иметь морозильные камер с низкой отрицательной температурой во всех прививочных центрах.

В понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

В среду компании сообщили, что достигли соглашения с Еврокомиссией о поставке 200 млн доз вакцины от коронавируса и возможности запроса от ЕС еще на 100 млн доз препарата. Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года при условии успешной клинической картины и получения разрешения от регулирующих органов. При этом уточняется, что производство вакцины для ЕС будет осуществляться на площадках BioNTech в Германии и Pfizer в Бельгии. В 2021 году концерн BioNTech-Pfizer, как уже ранее сообщалось, планирует изготовить до 1,3 млрд доз. Обе фирмы в октябре обратились с заявками на регистрацию препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и намерены регулярно предоставлять ему результаты третьей фазы испытаний вакцины.