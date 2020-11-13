От Пекина до Нью-Йорка. Какие ограничения вводят города мира в условиях пандемии

Новые ограничения вступают в силу в Москве в пятницу, 13 ноября, и будут действовать до 15 января будущего года. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения. Запрещается проведение выставок и фестивалей, а театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешат заполнять залы не более чем на четверть.

Корреспонденты ТАСС за рубежом выяснили, как в условиях пандемии коронавируса работают заведения общепита и культурно-развлекательные учреждения в столицах и крупных городах Азии, Европы и Америки.

Как ограничивают работу общепита

Кафе, рестораны, бары и пабы полностью закрыты для посетителей и могут работать лишь навынос в большинстве стран Европы, включая Австрию, Великобританию, Германию, Италию, Польшу, Францию.

В Дании, Швейцарии и Швеции кафе, барам и ресторанам запрещено работать по ночам. В американском штате Нью-Йорк по ночам запрещена также работа магазинов, торгующих алкоголем.

В странах Европы, где заведениям общепита можно работать днем, требуется ограничивать число посетителей и строго соблюдать санитарные нормы. Такое же требование предъявляется и к немногим открытым ресторанам Дели. Снизить число посетителей ресторанов потребовали губернаторы американских штатов Коннектикут и Нью-Джерси.

Где ограничена работа развлекательных заведений

Большая часть стран Европы, а также ряд кантонов Швейцарии и столица Индии полностью прекратили работу культурных учреждений и развлекательных заведений - музеев, театров, кинотеатров, концертных залов.

В тех европейских странах, которые продолжили работу заведений общепита, для увеселительных заведений введено ограничение посещаемости. Рассаживаться в кино не ближе, чем через одно кресло, требуют в Китае.

В Таиланде у посетителей на входе измеряют температуру и требуют носить маски внутри заведения.

Какие ограничения действуют в повседневной жизни

По всей Европе, за редкими исключениями, действует масочный режим. При этом маски в некоторых странах - Греции, Италии, Польше, Швейцарии - необходимо носить даже на улице, а не только в помещениях и транспорте.

В Китае повсеместно измеряется температура и обязателен к предъявлению код здоровья на личном смартфоне. Он подтверждает, что посетитель в последние две недели не бывал в районах с повышенным риском заражения.

Карантинные ограничения в европейских странах будут сняты не раньше конца ноября - начала декабря, однако могут быть продлены по ситуации. В Испании режим повышенной готовности введен до мая будущего года.

Где не стали вводить ограничения