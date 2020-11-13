Омбудсмен Татулова попросила смягчить запрет для детских развлекательных центров в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова предложила властям Москвы пересмотреть запрет на работу детских центров, разрешив их посещение детьми в возрасте до 10 лет при условии соблюдения ограничений и усиления контроля за безопасностью. Об этом говорится в письме Татуловой заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Поводом для обращения стал запрос от инициативной группы субъектов предпринимательства, которые владеют более чем 300 объектами в сфере детского и семейного досуга, в том числе размещенными в торговых центрах.

Татулова предлагает "исключить запрет на посещение гражданами детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах для детей возрастом до 10 лет", или допустить посещение подобных объектов "при условии одновременно присутствия не более 25% от общей вместимости объекта", отмечается в письме. При этом предприниматели гарантируют соблюдение требований Роспотребнадзора, а также усиление контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов.

Общественный омбудсмен напомнила, что деятельность в сфере детского и семейного досуга отнесена к наиболее пострадавшей от коронавируса отраслей экономики. После отмены ограничительных мер для нераспространения коронавирусной инфекции, действующих с 28 марта по 15 июня, трафик посещаемости объектов снизился до 50% и более, уточнила она. По мнению Татуловой, повторное введение ограничительных мер "приведет к банкротству центров детского и семейного досуга и десятков других проектов, задействованных в данной сфере".

Кроме того, она предложила "дополнительно ввести в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, расположенных в торгово-развлекательных центрах, QR-коды или электронные базы данных посетителей с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оставив открытыми для посещения гражданами", отмечается в письме.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.