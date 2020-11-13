Участники форума во Франции отметили популярность русских школ в стране

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Участники второго Форума русских школ во Франции в четверг на онлайн конференции в Российском центре науки и культуры в Париже отметили возросший спрос на изучение русского языка в стране.

"Несмотря на пандемию, школы продолжают работать, - подчеркнула руководитель пресс-службы центра Влада Подзюбан. - Сегодня в общей сложности насчитывается около 100 школ, которые ведут преподавание от Парижа и до Марселя".

Участники форума обменялись опытом работы в условиях карантина. "Что касается пандемии, она, безусловно, повлияла на выбор формы обучения, - рассказала Подзюбан. - Практически все учебные заведения перешли в режим онлайн, но сам процесс обучения продолжается по обычным программам".

"Центр старается помочь школам книгами и учебными пособиями, мы передали около 1,5 тыс. книг на их нужды", - добавила она. Как указала глава пресс-службы, у русских школ есть большой потенциал, поскольку "интерес к русскому культурному наследию, изучению русского языка сейчас растет". По словам собеседницы, русские школы сейчас "наблюдают возросший спрос на свои услуги". "Уже на этом форуме к нам присоединились новые участники, и я уверена, что впереди нас ждут новые встречи", - заявила она.

Первый Форум русских школ во Франции проходил в Париже в ноябре минувшего года.