Роскосмос проведет музыкальный конкурс после пандемии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует объявить музыкальный конкурс после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

"Планируем после пандемии объявить и провести музыкальный конкурс", - отметили в Роскосмосе.

Ранее на сайте Роскосмоса появился раздел с песнями о космосе. В нем содержатся несколько композиций, в том числе песни на стихи Рогозина "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!", а также песня на стихи Татьяны Рогозиной "Время - вечность".

Кроме того, в разделе есть "космические" композиции других авторов и исполнителей. Например, "Трава у дома", "Байконур", "Притяжение Земли".

Клипы на песни можно посмотреть на видеохостинге YouTube.