Аварийное судно с опасным грузом отбуксировали в порт Восточный в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Потерявший ход в Японском море сухогруз "Василий Шукшин", перевозящий радиоактивные материалы, отбуксировали на рейд в порт Восточный в Приморском крае, сообщает пресс-служба Росморречфлота. У нескольких членов экипажа специалисты подозревают наличие коронавирусной инфекции.

"Сухогруз "Василий Шукшин" под флагом Белиза дрейфовал в 35 милях к юго-юго-востоку от порта Восточный. По информации капитана, судно не могло продолжать движение из-за нехватки топлива. На его борту находились одиннадцать членов экипажа, все граждане России, трое из которых больны - подозрение на COVID-19. Груз судна - двенадцать 20-футовых контейнеров с опасным грузом класса 7 [радиоактивные материалы], общим весом 179,43 тонны", - говорится в сообщении.

После обращения представителей судовладельца к Морспасслужбе, в точку дрейфа было направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков". Аварийная буксировка продлилась около 10 часов, средняя скорость движения составила 5 узлов. Уточняется, что после прихода аварийного судна "Василий Шукшин" в порт Восточный экипажу оказали необходимую помощь, больные с подозрением на COVID-19 моряки изолированы, ими занимаются медики.

Сухогруз следовал из порта Пусан (Южная Корея) в порт Восточный. Его длина составляет 73 м.