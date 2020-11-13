Центр "Океан" в Приморье до конца года примет более 1 тыс. детей и подростков

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморье планирует до конца 2020 года провести три образовательные смены, в которых примут участие свыше 1 тыс. детей и подростков. При этом из-за эпидемиологической ситуации смены в "Океане" проходят с 50% заполняемостью, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДЦ.

Центр "Океан" создан в 1983 году на берегу Японского моря в окрестностях Владивостока. Это один из четырех детских центров России наряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Ежегодно в нем отдыхают около 17 тыс. детей из Приморского края и других регионов России. Большинство из них получают путевки бесплатно - это награды за научные или творческие достижения, активность в школьном самоуправлении или патриотической деятельности.

"До конца года в центре запланировано проведение трех образовательных смен, общее количество обучающихся составит около 1 080 человек", - сказали в "Океане". Там отметили, что с начала летней кампании центр принимает только детей из Приморья, которые показали высокие результаты в спорте, учебе, школьном активе, журналистике и в других сферах.

Начальник отдела реализации путевок, приема и размещения в ВДЦ "Океан" Сергей Дозорец уточнил, что дети из регионов России, которые в этом году не смоги посетить центр из-за пандемии коронавируса, в следующем году получат приоритетное право зачисления.

Тематические смены

Детский центр "Океан" каждый год проводит новые тематические смены, сохраняя при этом те, которые по-прежнему актуальны. Например, смена "Приморский интеллект" для школьников, победивших в городских и региональных турах олимпиад и конкурсов, проходит с 1994 года. Более десяти лет проходит и смена "Служить России" для старшеклассников из кадетских классов и военно-патриотических клубов.

По словам врио директора ВДЦ Натальи Соловей, школьникам в центре помогают определиться с выбором профессии, ведут работу по патриотическому воспитанию. "Для этого в центре проводятся масштабные мероприятия - парады, военно-патриотические игры, театральные постановки "Урок Победы" и многое другое. Для всего коллектива "Океана" воспитание гражданина, изучающего и любящего культуру России, является очень важным моментом. <…> Этому способствуют и тематические смены, такие как "Моя Федерация" или "Этнокруг", - отметила руководитель "Океана".

Гордостью детского центра являются международные программы. Ежегодно в "Океане" проходит смена "Дети мира", цель которой - развитие межкультурных компетенций участников. Ребята, которые изучают иностранные языки и интересуются международной повесткой, приезжают на модуль программы "Юный дипломат". При этом заместитель директора по развитию центра Наталья Семинюда подчеркнула, что проведение международных смен в 2021 году, напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в России и мире.

Программа тематических смен ВДЦ "Океан" на 2021 год пока находится на стадии утверждения, но уже ясно, что основной упор будет сделан на технические и физкультурно-спортивные направления. Начальник управления образовательных программ центра Галина Зубарева отметила, что в следующем году в "Океане" будут апробированы и новые тематические смены.

Подготовка профессионалов

ВДЦ "Океан" реализует совместные проекты с движением "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия"). Весной центр провел несколько онлайн-смен #MoreОкеана, партнером одной из которых стало это движение. Результатом совместной работы также стало открытие в "Океане" гончарной мастерской: представители WorldSkills занимались установкой оборудования "Дома гончара" и обучением педагогов.

В 2021 году "Ворлдскиллс Россия" планирует провести в "Океане" разнообразные образовательные и профориентационные мероприятия, а также работу по повышению престижа рабочих специальностей. Это соответствует задачам национального проекта "Образование".

"В 2021 году совместно с WorldSkills "Океан" планирует реализацию полноценной тематической программы. Работа "Океана" и движения "Молодые профессионалы" даст импульс к развитию рабочих и технических профессий в нашей стране, заинтересует школьников в выборе таких специальностей", - отметила начальник управления образовательных программ Галина Зубарева.

ВДЦ "Океан" открыл несколько координационных образовательных центров (КОЦ) "Мой Океан" в регионах России - от Приморья до Калининградской области. "Все "океанцы", которые возвращаются домой со своими проектами, могут обратиться в КОЦ, сотрудники которых помогут с продвижением проектов. Координационный центр взаимодействует со школой и родителями, чтобы ребенок "не потерялся". <…> Благодаря такой работе очень много детей вновь возвращаются к нам на тематические программы", - пояснила врио директора детского центра.

Специалист научно-методического отдела ВДЦ "Океан" Александр Крамар добавил, что задача координационных образовательных центров состоит в масштабировании педагогических практик "Океана" в других регионах. Кроме того, в них проходит подготовка вожатых, которые потом приезжают работать в Приморье.