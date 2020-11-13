В Японии заявили, что текущий рост числа заражений в стране не требует возвращения ЧС

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Текущая ситуация с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии на данный момент не требует возвращения режима ЧС или пересмотра кампании по развитию внутреннего туризма Go To. Об этом в пятницу журналистам заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Число новых случаев заражения уверенно растет, особенно на Хоккайдо, в Токио, Осаке и Айти. Но эксперты считают, что текущая ситуация не требует введения режима ЧС или пересмотра кампании Go To", - отметил он. В то же время Суга подчеркнул, что власти Японии максимально серьезно относятся к складывающейся ситуации и сделают все необходимое для сдерживания распространения коронавируса на территории страны.

Глава японского правительства в очередной раз призвал местное население содействовать борьбе с распространением коронавируса и предпринимать необходимые меры индивидуальной защиты, включая ношение масок.

В четверг в Японии был зафиксирован рекордный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом за все время с начала пандемии - 1 651, общее число заразившихся в стране достигло отметки в 114,5 тыс. Жертвами коронавируса в Японии к настоящему времени стали 1 886 человек, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 10.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура в четверг выразил уверенность, что в страну "идет большая эпидемия". В свою очередь председатель Медицинской ассоциации Японии Тосио Накагава сообщил в среду, что ухудшение статистики может свидетельствовать о приходе в страну третьей волны заражений. Вторая волна была зафиксирована в Японии в июле, ее пик пришелся на начало августа. Первые случаи инфицирования среди японцев были выявлены в январе.

Динамика прироста новых случаев заражения ухудшилась в Японии на фоне смягчения в стране ограничительных мер и восстановления отрасли внутреннего туризма. Сейчас в стране практически не действуют никакие ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии. Ношение защитных масок носит рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, однако даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

Целью программы Go To Travel является непосредственная помощь туристическому бизнесу в Японии, который понес большие потери из-за пандемии, а также стимулирование путешествий в регионы страны. На ее осуществление из бюджета выделено 1,35 трлн иен ($12,7 млрд). Программа подразумевает компенсацию расходов на проживание, питание в заведениях общепита и покупку товаров.