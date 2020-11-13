Болсонару призвал расследовать связь самоубийства волонтера с приемом вакцины от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает наличие связи между смертью волонтера, участвовавшего в национальных испытаниях китайской вакцины от коронавируса, с приемом препарата и призывает провести расследование инцидента. С таким заявлением политик выступил в четверг в ходе еженедельного прямого эфира в соцсетях.

"Возможно, это побочный эффект вакцины. Все возможно. Не знаю, пришли ли уже к какому-то заключению, но [необходимо] прояснить и [после этого] возобновить исследованию китайской вакцины "Коронавак", - сказал политик.

В понедельник вечером Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным сопутствующим инцидентом". Как стало известно, речь идет о смерти волонтера, однако глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующего национальные исследования, заявил, что она "не связана с вакциной". В четверг газета Correio Braziliense сообщила, что судмедэксперты обнаружили в крови 32-летнего фармацевта "следы опиатов, снотворного и алкоголя". По версии следствия, речь идет о самоубийстве.

В среду Anvisa разрешило возобновить проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса производства китайской лаборатории Sinovac Biotech после получения рекомендаций независимого международного комитета по безопасности в исследованиях.

21 сентября бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Тогда Международный комитет по оценке безопасности вакцины также рекомендовал продолжить испытания. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что он не получал препарат.