{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Болсонару призвал расследовать связь самоубийства волонтера с приемом вакцины от COVID-19

Президент Бразилии заявил, что причиной самоубийства мог стать возможный побочный эффект вакцины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает наличие связи между смертью волонтера, участвовавшего в национальных испытаниях китайской вакцины от коронавируса, с приемом препарата и призывает провести расследование инцидента. С таким заявлением политик выступил в четверг в ходе еженедельного прямого эфира в соцсетях.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Возможно, это побочный эффект вакцины. Все возможно. Не знаю, пришли ли уже к какому-то заключению, но [необходимо] прояснить и [после этого] возобновить исследованию китайской вакцины "Коронавак", - сказал политик.

В понедельник вечером Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным сопутствующим инцидентом". Как стало известно, речь идет о смерти волонтера, однако глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующего национальные исследования, заявил, что она "не связана с вакциной". В четверг газета Correio Braziliense сообщила, что судмедэксперты обнаружили в крови 32-летнего фармацевта "следы опиатов, снотворного и алкоголя". По версии следствия, речь идет о самоубийстве.

В среду Anvisa разрешило возобновить проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса производства китайской лаборатории Sinovac Biotech после получения рекомендаций независимого международного комитета по безопасности в исследованиях.

21 сентября бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Тогда Международный комитет по оценке безопасности вакцины также рекомендовал продолжить испытания. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что он не получал препарат.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Эксперт: распространение COVID-19 замедлится при коллективном иммунитете у трети россиян
Сейчас продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
Читать полностью