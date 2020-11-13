Циклон накрыл большую часть территории Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Циклон, переместившийся из западных регионов страны, принес осадки и ветер на большую часть территории Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Осадки отмечаются почти во всех районах края - это в основном снег, в прибрежных Ванинском и Советско-Гаванском районах - дождь. Ветер усилился до 15-20 м/с", - сказал представитель Гидрометцентра. Для прибрежных районов объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер там сохранится и завтра.

В Хабаровске за ночь выпало 2 мм снега, на остальных территориях выпало от 6 до 11 мм, что составляет до трети месячной нормы.

Циклон будет оказывать влияние на территорию края в пятницу, в субботу погода начнет улучшаться. "Отмечаются гололедные явления из-за перепада температур", - сказали в Гидрометцентре.

В УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что дороги по направлениям из Хабаровска из-за циклона пока не закрывали. На трассах работает техника и она справляется со снегом. "Закрыта только дорога из Амурска на поселение Очан для автобусов", - сказали в управлении.

Из-за снега закрыли несколько дорог в соседней с Хабаровским крае Еврейской автономной области. "В связи с выпадением снега, ухудшением видимости и для безопасного движения транспортных средств на дорогах области 13 ноября с 07:00 закрыто движение автобусов, осуществляющих перевозку по направлениям: Облучье - Биробиджан - Хабаровск, и Биробиджан - с. Ленинское до особого распоряжения", - говорится в распространенном пресс-службой ГУ МЧС России по региону сообщении.