Ученые Сингапура предупредили об опасности передачи вируса к диким животным для человека

СИНГАПУР, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые Сингапура предупредили, что вирус может представлять более сильную угрозу в случае, если он будет передаваться животным, находящимся в дикой природе, а затем возвращаться к человеку. Такое мнение высказал руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа, сообщает в пятницу газета The Straits Times .

Ученый подчеркнул, что "когда речь идет о заражении животных, находящихся в неволе, это не является худшим сценарием, поскольку власти имеют возможности для контролирования ситуации". По его мнению, "если вирус будет передаваться животным, находящимся в дикой природе, а потом он будет вновь возвращаться к человеку, но уже в мутированном виде, тогда это будет самой настоящей угрозой". "Тогда мы будем иметь дело уже с вирусами SARS-CoV-3,4,5, и нам предстоит серьезно задуматься об этом", - указал профессор.

"Несмотря на то, что мы не обнаружили у животных непосредственно SARS-CoV-2, однако установили, что схожий вирус находится у летучих мышей и панголинов в их естественной среде обитания", - отметил представитель университета. "Сейчас была подтверждена обратная передача вируса от человека к животным, в том числе кошкам, собакам, тиграм, львам и норкам", - указал профессор. По его словам, в этом заключается "одна из наиболее опасных характеристик SARS-CoV-2".