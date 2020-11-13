Магаданские самбисты получили специализированный автобус для перевозки детей на занятия

ТАСС, 13 ноября. Магаданское отделение Всероссийской федерации самбо получило специализированный автобус для перевозки детей на спортивные занятия, приобрести который поручил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО, сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель регионального отделения Роман Коробков.

"Автобус большой, зимний вариант, максимальная комплектация. В нем предусмотрен даже туалет. Уже примерно составлены маршруты движения. Сейчас занимаемся оформлением документов. Думаю, что ближе к декабрю мы уже будем регулярно заниматься перевозками детей по городу и по близлежащим районам", - рассказал Коробков.

По информации председателя отделения, новый современный автобус рассчитан на 53 места. Стоимость транспортного средства составила порядка 15 млн рублей.

В четверг Юрий Трутнев прибыл в Магадан с рабочей поездкой. Роман Коробков рассказал, что в пятницу вице-премьер совершил личный визит в отделение самбистов. "Юрий Петрович Трутнев поговорил с тренерским составом, с руководством, спросил по потребностям - что нам необходимо. Мы обозначили некоторые проблемы. Встреча прошла конструктивно, Юрий Петрович сказал, что постарается решить все проблемы. В прошлый раз он сказал, что будет автобус - автобус есть", - сообщил Коробков.

Трутнев весной этого года поручил Минвостокразвитию РФ совместно с правительством Магаданской области рассмотреть возможность предоставления региону дополнительного финансирования из федерального бюджета за счет средств "Единой субсидии" для приобретения специализированного детского автобуса для провоза тренеров до детского дома и проведения выездных тренировок юных спортсменов в главном зале самбо в Магадане.

Постановление о субсидии

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.