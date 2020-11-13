Эксперт: распространение COVID-19 замедлится при коллективном иммунитете у трети россиян

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции начнут снижаться, когда у трети россиян появится коллективный иммунитет. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет", - сказал он.

Горелов пояснил, что сейчас продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Когда он закончится и начнется снижение, зависит от выполнения рекомендованных мер профилактики - ношения масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и так далее.

"Надо понимать, что фаза стабилизации также занимает какое-то время. И на протяжении всего этого периода могут отмечаться некоторые колебания в уровне заболеваемости. Все-таки развитие эпидемической ситуации - процесс комплексный, который зависит от множества факторов, как, например, погодных, на которые мы не можем повлиять, так и социальных, которые всецело зависят от нас", - отметил эксперт, добавив, что сейчас особенно важно проявить социальную ответственность и соблюдать введенные ограничения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 52,1 млн человек, более 1,28 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 858 586 случаев заражения, выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.