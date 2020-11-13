У Байкала в Бурятии снесли самовольно построенную базу отдыха

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд вернул в федеральную собственность участок земли рядом с Байкалом на севере Бурятии, где незаконно была построена база отдыха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"В 2018 году общественный резонанс приобрело дело о незаконном предоставлении администрацией Северо-Байкальского района Республики Бурятия бесплатно в собственность гражданину озера Личимо площадью более 250 тыс. кв. м под видом земельного участка. Прокурор обратился в суд с иском, решение суда фактически исполнено, озеро Личимо возвращено государству, а самовольная турбаза "Улов" снесена", - сообщили в ведомстве.

Владелец турбазы успел построить на незаконно присвоенном участке двухэтажный дом, летнюю беседку, баню, а за проход к озеру взимал с отдыхающих плату. На подъезде к озеру был установлен шлагбаум, часть земельного участка огородили деревянным забором, установленным вплотную к водоему. "На момент прокурорской проверки база отдыха функционировала и была выставлена на продажу вместе с озером за 32,8 млн рублей", - отметили в прокуратуре.

Ранее по материалам проверки природоохранной прокуратуры в отношении главы Северо-Байкальского района было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), но уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Озеро Личимо ранее использовалось для промышленного рыбоводства, оно находится в 4,5 км от Байкала и имеет с ним гидрологическую связь - расположено в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.