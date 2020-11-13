Экспозиция музея "отца" телевидения Зворыкина в Муроме вырастет вдвое после реставрации

ВЛАДИМИР, 13 ноября. /ТАСС/. Реставрация в родовой усадьбе "отца" современного телевидения Владимира Зворыкина в Муроме позволит более чем вдвое увеличить экспозиционные площади и число экспонируемых предметов. Об этом ТАСС сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Работы по реставрации построенной в середине XIX века усадьбы купцов Зворыкиных, из рода которых произошел знаменитый изобретатель, начались в 2013 году. До 2024 года из областного бюджета на эти цели планируется направить 315 млн рублей, общий объем необходимых средств - более 630 млн рублей. Основное здание усадьбы - дом Зворыкиных, закрыто для посещения с 2011 года, сегодня оно входит в состав Муромского историко-художественного музея.

"Недавно завершилась разработка дизайн-проекта экспозиции. Предполагается, что после завершения реставрации экспозиционная площадь Муромского историко-художественного музея увеличится с 550 до 1300 кв. метров, а в экспозиции будет представлено 10 тыс. предметов вместо 4 тыс., как было ранее. Будет создан концертно-лекционный зал, детский центр. Это будет очень современный интерактивный музей, в который будет интересно приехать жителям других городов и регионов" , - сказала она.

Как уточнила Бирюкова, работы уже выполнены в нескольких инфраструктурных постройках, и в этом году реставрация началась в главном особняке, идут работы по фундаменту здания, строители укрепляют склон, на котором оно стоит. В следующем году предстоит замена кровли и стропильной системы, а также восстановление настенной живописи в интерьерах дома.

"Сейчас мы ведем переговоры с Минкультуры РФ о поддержке проекта на федеральном уровне. Если бы министерство выделило средства в 2022-2023 годы - а мы запросили 315 млн рублей на два года, - то за это время мы могли бы завершить работу на этом объекте и в 2024 году создать экспозицию", - отметила директор департамента, уточнив, что на недавней встрече губернатора области с министром культуры РФ Ольгой Любимовой была достигнута договоренность о рассмотрении возможности поддержки этого проекта в приоритетном порядке при выделении дополнительных средств или перераспределении средств на федеральном уровне.

Владимир Зворыкин (1888-1982) - родился в семье муромского купца первой гильдии, торговца хлебом Козьмы Алексеевича Зворыкина. Русский и американский инженер, изобретатель в области электроники. Покинул Россию в годы Гражданской войны. Один из основоположников телевидения, также разработал факс, сканер, приборы ночного видения, электронный микроскоп и др.